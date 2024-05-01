В Госреестр санкций уже внесли 17 тысяч физических и юридических лиц — Finance.ua

В Госреестр санкций уже внесли 17 тысяч физических и юридических лиц Сегодня 20:41 — Казна и Политика

В Госреестр санкций уже внесли 17 тысяч физических и юридических лиц

В Государственном реестре санкций уже находится более 17 тысяч физических и юридических лиц.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Фейсбуке

«В Государственный реестр санкций внесены данные о подсанкционных 10 085 физических лицах и 7125 юридических лицах. Соответствующая информация размещена на сайте реестра », — говорится в сообщении.

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Реестр обеспечивает предоставление бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены украинские ограничительные меры. Его ведение обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Данные в Реестре оперативно обновляются. Источниками информации являются соответствующие решения СНБО, введенные в действие указами Президента Украины, а также судебные решения по санкциям. На сайте можно в электронной форме получить выписку с соответствующей информацией», — отметили в Минреинтеграции.

Реестр доступен на украинском и английском языках.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 29 января 2024 года принял решение «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций». В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым это решение вводится в действие.

Укрінформ По материалам:

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