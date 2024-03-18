Санкции против «росатома»: скоро будут результаты — Галущенко — Finance.ua
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Санкции против «росатома»: скоро будут результаты — Галущенко

Энергетика
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Рассмотрение вопроса о введении санкций против российской атомной отрасли на слушаниях в Конгрессе США дает уверенность в том, что они будут введены в скором времени.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«В США Конгресс всегда шел, как ледокол, в санкциях, поэтому очень важно, что вопрос санкций в атомной энергетике сегодня в повестке дня. Это дает уверенность, что они будут в ближайшее время введены», — отметил Герман Галущенко.
Напомним, что 12 марта состоялись слушания в подкомитете Палаты представителей, в ходе которых конгрессмены заслушали в том числе и заявление министра энергетики Украины о необходимости скорейшего принятия ограничений по «росатому».
«Атомная отрасль — единственный источник интеллектуального экспорта российской энергетики. Все остальное — это ископаемые виды топлива. Они экспортируют и ядерное топливо, и технологии и строят блоки по миру. Санкции должны завершить этот процесс», — подчеркнул Герман Галущенко.
По материалам:
Finance.ua
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