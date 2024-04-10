ЕС готовит 14-й пакет санкций против рф — Finance.ua

ЕС готовит 14-й пакет санкций против рф
ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против россии, который призван уменьшить возможности агрессора обходить уже введенные санкции.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время выступления в Европейском парламенте.
«Вероятно, он будет включать в себя большой перечень ограничительных мер с сильным акцентом на предотвращение обхода (уже введенных санкций) — например, в морском секторе, поскольку россия продолжает пытаться нарушить лимит цен на экспорт нефти», — сообщил он.
По словам Домбровскиса, Еврокомиссия изучает также пути противодействия обходу санкций через иностранные дочерние предприятия западных компаний.
«Мы продолжим давить на россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных к путину. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает россии обойти санкции или пополнить ее военный арсенал», — заверил вице-президент Еврокомиссии.
По словам Домбровскиса, 14-й пакет санкций ЕС против россии должны быть приняты до конца весны.
Напомним, 13-й пакет санкций против россии Евросоюз ввел 23 февраля этого года — накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Эти ограничения затрагивали 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к поддержке российской агрессии.
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