Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года — Finance.ua
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Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года

Мир
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Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года
Евросоюз продлил персональные санкции против россиян до 15 сентября 2024 года
Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2024 года.
Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.
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Отмечается, что существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, фигурирующим в перечне. Санкции по-прежнему будут применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций в ответ на неоправданную и непровоцированную военную агрессию россии против Украины.
Также в контексте пересмотра санкций Совет принял решение не продлевать санкции для трех человек и исключить из списка девять умерших.
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В Европейском Совете напомнили, что после 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию россии против Украины ЕС массово расширил санкции против россии с целью ослабить экономическую базу россии, лишить ее критически важных технологий и рынков, а также значительно ограничить ее способность вести войну.
«14 и 15 декабря 2023 года Европейский совет решительно осудил агрессивную войну россии против Украины, которая является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, и подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости Украины, суверенитета и территориальной целостности международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону от агрессии россии», — говорится в сообщении органа.
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Европейский совет также заявил, что способность россии вести агрессивную войну должна быть еще более ослаблена, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного осуществления и предотвращения их обхода.
Напомним, Европейский союз до 24 февраля 2025 года продлил действие санкций против россии, которые ввели в ответ на оккупацию части территории Украины.
Кроме того, 29 января Совет Европейского союза продлил еще на шесть месяцев — до 31 июля 2024 года, свои ограничительные меры против россии из-за продолжения им войны против Украины.
21 февраля Европейский союз одобрил свой 13-й пакет санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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