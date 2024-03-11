Евросоюз собирается вводить вторичные санкции против россии — Finance.ua
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Евросоюз собирается вводить вторичные санкции против россии

Мир
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Евросоюз собирается вводить вторичные санкции против россии
Евросоюз собирается вводить вторичные санкции против россии
Европейский Союз намерен вводить вторичные санкции против россии во избежание пробелов в санкционном режиме.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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«Мы обсудили вопросы санкций. Мы будем продолжать изолировать россию в экономическом плане и политически, чтобы усиливать давление», — сказал Домбровскис.
Также он подчеркнул, что ЕС будет работать над усилением шагов, чтобы россия не могла обходить санкции, в частности, будет вводить вторичные санкции, чтобы не было пробелов в санкционном режиме.
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Напомним, Европейский Союз продлил санкции за незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией отдельных неподконтрольных правительству территорий Украины еще на год — до 24 февраля 2025 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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