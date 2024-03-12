Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС — Finance.ua

Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС Сегодня 17:08

Европейский парламент поддержал уголовную ответственность за обход санкций ЕС

Европарламент принял директиву (регуляторный документ ЕС. — Ред.) о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. В документе описывается общее определение и минимальные наказания за нарушение.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Как сообщается, документ поддержали 543 депутата, против выступили 45, еще 27 воздержались.

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Новый документ устанавливает единые определения нарушений санкций, включая отказ от замораживания средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставку оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под ограничениями.

Как отмечается, предоставление финансовых или юридических консультационных услуг на нарушение санкций также будет считаться преступлением, которое влечет за собой наказание.

В тексте документа также дается определение понятия «обход санкций». В качестве примера евродепутаты приводят сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены. Документ уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных потребностей человека не должна считаться нарушением санкций.

«Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет носить сдерживающий характер, поскольку во всех государствах-членах ЕС их считают уголовными преступлениями, предусматривающими тюремное заключение сроком до пяти лет. Когда компании нарушают или обходят санкции, судьи должны иметь возможность назначать сдерживающие штрафы, хотя государства-члены могут выбирать, может ли судья назначить максимальный штраф на основе мирового годового оборота компании или на основе абсолютных максимальных сумм», — говорится в документе.

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Как отмечается, новый закон предоставит судьям широкий выбор средств для наказания нарушителей. Помимо умышленных нарушений торговля оружием или товарами двойного назначения будет также криминализирована в случаях серьезной халатности.

Теперь закон должен быть одобрен Европейским советом. Он вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.

УНН По материалам:

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