Канада следом за США наложила новые санкции против беларуси — Finance.ua

Канада следом за США наложила новые санкции против беларуси
Канада объявила о санкциях против 21 физического лица в ответ на систематические злоупотребления режима Лукашенко и последующие преследования белорусов, протестующих против результатов президентских выборов 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.
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Отмечается, что санкции направлены против нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц, включая сотрудников сил безопасности, прокуроров, представителей судебной системы и администрации исправительных и «воспитательных» колоний в беларуси, принимавших участие в подавлении права белорусов на мирные протесты.
«Эти лица были привлечены или соучастниками произвольных арестов и задержаний, жестокости, запугивания и чрезмерного применения силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также в жестоком обращении с ними после того, как они были неправомерно осуждены и заключены в тюрьму. Евросоюз уже ввел санкции против этих лиц», — говорится в сообщении.
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О санкциях объявлено на полях визита в Оттаву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая находится в изгнании.
«Мы никогда не потерпим откровенного игнорирования демократических прав. Сегодня мы посылаем белорусам четкое сообщение: Канада будет продолжать поддерживать белорусов в их борьбе за реализацию своего права на демократическое будущее. Мы будем продолжать оказывать давление на режим Лукашенко и поддерживать правозащитников и политзаключенных», — заявил Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады.
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