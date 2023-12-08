Британия расширила санкции против беларуси — Finance.ua

Британия расширила санкции против беларуси Сегодня 16:30 — Мир

Британия расширила санкции против беларуси

Великобритания в пятницу на 17 позиций расширила санкции против беларуси.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Британии.

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Санкции были применены к 17 представителям судебной системы беларуси, в частности к прокурорам, судьям и следователям, которые причастны к репрессиям против политических активистов, независимых журналистов и правозащитников.

Британия также наложила санкции против ряда лиц, связанных с правительствами, судебными и следственными органами Гаити, Ирана и Сирии.

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«Мы не потерпим, чтобы преступники и репрессивные режимы попирали основные права и свободы простых людей по всему миру. Я ясно понимаю, что через 75 лет после Всеобщей декларации прав человека Великобритания и наши союзники будут продолжать преследовать тех, кто лишает людей их свободы», — сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Напомним, правительство Великобритании в среду объявило о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в рф.

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Укрінформ По материалам:

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