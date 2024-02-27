ЕС продлил санкции против беларуси — Finance.ua

ЕС продлил санкции против беларуси
Совет ЕС продлил еще на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в беларуси и поддержкой режимом в Минске войны рф против Украины.
Об этом говорится на сайте Евросовета.
Решение приняли по результатам ежегодного пересмотра ограничительных мер и с учетом продолжения репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в беларуси, а также ввиду продолжения участия страны в незаконной агрессии рф против Украины.
Индивидуальные ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет предоставлять средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.
В санкционном списке значатся 233 человека, включая белорусского диктатора Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
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беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, в частности, ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других сферах.
«Этими мерами ЕС сигнализирует ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима и россии имеют свою цену», — отмечают в Совете ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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