Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов — Finance.ua

Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов Сегодня 18:19 — Казна и Политика

Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов

США выделили $6 миллиардов на закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI — финансирование и размещение контрактов на производство вооружения для Украины.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге 26 апреля по итогам заседания в формате Рамштайн.

«Я хочу объявить наше обязательство ассигновать $6 миллиардов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Это позволит нам приобрести дополнительную помощь для Украины у американской оборонной промышленности. Это самое большое ассигнование для Украины», — заявил Остин.

По словам министра, средства выделят на закупку критически важных средств перехвата для систем NASAMS и Patriot.

Он также отметил, что помощь будет включать системы противодействия дронам, значительное количество артиллерийских боеприпасов, снаряды воздух — земля и материально-техническое обеспечение.

В пакет вооружения вошли:

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

оборудование и системы противодействия БПЛА;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

многофункциональные радиолокационные станции;

контрартиллерийские радары;

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные авиационные комплексы Switchblade и Puma;

тактические автомобили для буксировки вооружения и техники;

взрывные боеприпасы;

компоненты для поддержки украинского производства беспилотников;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему.

Также в рамках этого пакета украинских военных будут обучать пользоваться этим оружием, обслуживать и удерживать его.

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Помощь, о которой объявил Остин, это заказ нового вооружения для Украины у американских производителей в рамках инициативы USAI.

Согласно USAI, Пентагон заключает контракты с американскими оборонными фирмами на изготовление нового оборудования, а не на использование текущих запасов США.

Справка Finance.ua:

накануне Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд. предусмотрено для Украины;

впоследствии Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

theБабель По материалам:

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