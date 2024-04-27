Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов — Finance.ua
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Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов

Казна и Политика
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Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов
Закупка оружия для Украины: США выделили рекордные $6 миллиардов
США выделили $6 миллиардов на закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI — финансирование и размещение контрактов на производство вооружения для Украины.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге 26 апреля по итогам заседания в формате Рамштайн.
«Я хочу объявить наше обязательство ассигновать $6 миллиардов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Это позволит нам приобрести дополнительную помощь для Украины у американской оборонной промышленности. Это самое большое ассигнование для Украины», — заявил Остин.
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По словам министра, средства выделят на закупку критически важных средств перехвата для систем NASAMS и Patriot.
Он также отметил, что помощь будет включать системы противодействия дронам, значительное количество артиллерийских боеприпасов, снаряды воздух — земля и материально-техническое обеспечение.

В пакет вооружения вошли:

  • боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
  • оборудование и системы противодействия БПЛА;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
  • многофункциональные радиолокационные станции;
  • контрартиллерийские радары;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные авиационные комплексы Switchblade и Puma;
  • тактические автомобили для буксировки вооружения и техники;
  • взрывные боеприпасы;
  • компоненты для поддержки украинского производства беспилотников;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему.
Также в рамках этого пакета украинских военных будут обучать пользоваться этим оружием, обслуживать и удерживать его.
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Помощь, о которой объявил Остин, это заказ нового вооружения для Украины у американских производителей в рамках инициативы USAI.
Согласно USAI, Пентагон заключает контракты с американскими оборонными фирмами на изготовление нового оборудования, а не на использование текущих запасов США.

Справка Finance.ua:

  • накануне Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд. предусмотрено для Украины;
  • впоследствии Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.
По материалам:
theБабель
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