США наложили санкции на сеть, помогавшую передавать иранские дроны россии — Finance.ua

США наложили санкции на сеть, помогавшую передавать иранские дроны россии Сегодня 19:49 — Фондовый рынок

США наложили санкции на сеть, помогавшую передавать иранские дроны россии

В четверг, 25 апреля, министерство финансов США объявило о санкциях против более десятка юридических и физических лиц, игравших ключевую роль в содействии и финансировании продаж иранских дронов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении Минфина говорится, что подсанкционные лица помогали тайно продавать иранские беспилотники для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL).

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Это иранское министерство участвует в поставках дронов для Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также россии для полномасштабной войны против Украины.

Среди внесенных в черный список компаний Минфин США отдельно упоминает подставное юрлицо Sahara Thunder, контролирующее коммерческую деятельность MODAFL и играющее ключевую роль в проектировании, производстве и продаже Ираном дронов.

НВ По материалам:

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