ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль — Finance.ua

ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль Сегодня 15:30 — Мир

ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что расширят санкции в отношении Ирана в связи с атакой на Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно заявлению ЕС, большинство ограничений коснутся производства беспилотников и ракет.

Об этом пишет Reuters.

«Европейский Союз предпримет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет. Европейский союз по-прежнему полностью предан делу содействия деэскалации и безопасности в регионе», — говорится в совместном заявлении лидеров ЕС.

Читайте также В Китае заявили, что будут продолжать сотрудничество с Ираном и после нападения на Израиль

К расширению санкций против иранской ракетной программы и программы по беспилотникам призвала глава Европарламента Роберта Метсола, выступая перед европейскими лидерами. Кроме того, она высказалась за внесение иранского Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для внесения КСИР в список террористических организаций суд должен признать, что эта организация совершила теракт, но «пока это не так».

Читайте также Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке

Напомним, 13 апреля Иран беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами атаковал Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна готова «к любому сценарию как в обороне, так и в нападении».

Почему Иран напал на Израиль: по заявлениям Ирана, эта атака является ответом на атаку Израиля на Дамаск 1 апреля, где погибли три высших иранских командира и четыре офицера.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.