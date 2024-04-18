ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль — Finance.ua
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ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль

Мир
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ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль
ЕС анонсировал новые санкции против Ирана после атаки на Израиль
Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что расширят санкции в отношении Ирана в связи с атакой на Израиль в ночь на 14 апреля. Согласно заявлению ЕС, большинство ограничений коснутся производства беспилотников и ракет.
Об этом пишет Reuters.
«Европейский Союз предпримет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет. Европейский союз по-прежнему полностью предан делу содействия деэскалации и безопасности в регионе», — говорится в совместном заявлении лидеров ЕС.
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К расширению санкций против иранской ракетной программы и программы по беспилотникам призвала глава Европарламента Роберта Метсола, выступая перед европейскими лидерами. Кроме того, она высказалась за внесение иранского Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для внесения КСИР в список террористических организаций суд должен признать, что эта организация совершила теракт, но «пока это не так».
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Напомним, 13 апреля Иран беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами атаковал Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна готова «к любому сценарию как в обороне, так и в нападении».
Почему Иран напал на Израиль: по заявлениям Ирана, эта атака является ответом на атаку Израиля на Дамаск 1 апреля, где погибли три высших иранских командира и четыре офицера.
По материалам:
suspilne.media
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