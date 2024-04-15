Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке

Мир
35
Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке
Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в авиационном сообщении на Ближнем Востоке
После атаки Ирана на Израиль большая часть авиакомпаний отказались от перелетов в зоне конфликта.
Об этом сообщает Reuters.
Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, которые выполняют рейсы между Европой и Азией, и эти перевозчики будут ограничены двумя жизнеспособными альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.
По словам основателя компании OPSGROUP, занимающейся мониторингом воздушного пространства и аэропортов Марка Зее, это был наибольший срыв авиаперевозок со времен нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.
Израиль закрыл свое воздушное пространство в субботу, а утром в воскресенье снова открыл его. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями.
Крупнейшие ближневосточные авиакомпании, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили в воскресенье, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрутов некоторых рейсов.
По словам Брендана Соби, независимого авиационного аналитика, пока не ясно, повлияют ли последние беспорядки на пассажирский спрос.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.