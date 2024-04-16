В Китае заявили, что будут продолжать сотрудничество с Ираном и после нападения на Израиль — Finance.ua
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В Китае заявили, что будут продолжать сотрудничество с Ираном и после нападения на Израиль

Мир
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В Китае заявили, что будут продолжать сотрудничество с Ираном и после нападения на Израиль
В Китае заявили, что будут продолжать сотрудничество с Ираном и после нападения на Израиль
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Ираном в разных сферах и способствовать большему развитию двусторонних отношений даже после атаки Тегерана на Израиль.
Об этом он сказал в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, сообщает Bloomberg.
По словам главного китайского дипломата, Китай учитывает позицию Ирана о том, что его военные действия были «ограничены» и что страна «реализует свое право на самооборону».
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Ван не назвал тип сотрудничества, которое Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом. В частности, китайский лидер Си Цзиньпин пообещал углубить связи после встречи с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в Пекине.
За несколько недель до этого США заявили, что усилят давление на Китай, чтобы он прекратил покупать иранскую нефть. Отмечается, что Китай является основным покупателем иранской нефти, хотя в январе Тегеран приостановил поставки, требуя более высоких цен.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Иран запустил по Израилю беспилотники и ракеты.

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По материалам:
Espreso.tv
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