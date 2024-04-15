Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов — Finance.ua

Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов Сегодня 19:14 — Мир

Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов, Фото: daniel0Z

Китай, столкнувшийся с сокращением экспорта, ввел санкции против двух американских корпораций-производителей вооружений — General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

«Продолжение продажи оружия США китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике», — говорится в заявлении.

Согласно новому решению все движимое и недвижимое имущество этих компаний, а также другие виды активов на территории Китая должны быть заморожены. Кроме того, их высшему руководству будет отказано в визах или въезде в КНР. Решение вступило в силу с 11 апреля 2024 года.

Напомним, в январе Китай ввел ограничения против ряда оборонных компаний Соединенных Штатов. Как сообщалось в Министерстве иностранных дел КНР, они стали ответом на поставки американского оружия на Тайвань. Под санкции тогда попали пять компаний из США. Ограничения предусматривают заморозку имущества компаний, находящегося на территории КНР, включая движимое и недвижимое имущество.

В марте США ввели ограничения по экспорту в Китай чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем. Санкции также затрагивают ноутбуки, содержащие эти микросхемы.

УНІАН По материалам:

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