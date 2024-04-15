Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов

Мир
70
Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов
Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов, Фото: daniel0Z
Китай, столкнувшийся с сокращением экспорта, ввел санкции против двух американских корпораций-производителей вооружений — General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.
«Продолжение продажи оружия США китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике», — говорится в заявлении.
Читайте также
Согласно новому решению все движимое и недвижимое имущество этих компаний, а также другие виды активов на территории Китая должны быть заморожены. Кроме того, их высшему руководству будет отказано в визах или въезде в КНР. Решение вступило в силу с 11 апреля 2024 года.
Напомним, в январе Китай ввел ограничения против ряда оборонных компаний Соединенных Штатов. Как сообщалось в Министерстве иностранных дел КНР, они стали ответом на поставки американского оружия на Тайвань. Под санкции тогда попали пять компаний из США. Ограничения предусматривают заморозку имущества компаний, находящегося на территории КНР, включая движимое и недвижимое имущество.
Читайте также
В марте США ввели ограничения по экспорту в Китай чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем. Санкции также затрагивают ноутбуки, содержащие эти микросхемы.

Банковская система Китая: что она собой представляет и с какими проблемами сталкивается 🔍

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.