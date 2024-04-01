россия находится в рисковой зависимости от китайского юаня, — Business Insider — Finance.ua
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россия находится в рисковой зависимости от китайского юаня, — Business Insider

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россия находится в рисковой зависимости от китайского юаня, — Business Insider
россия находится в рисковой зависимости от китайского юаня, — Business Insider
Центральный банк россии ощущает последствия усиления западных санкций. Российская экономика настолько изолирована, что у нее мало вариантов, кроме китайского юаня, для своих резервов, пишет Business Insider.
Отмечается, что в отчете ЦБ россии заявил, что видит ограниченные возможности для своих резервов, кроме китайского юаня, поскольку другие валюты «недружественных» к россии стран являются еще менее стабильными и ликвидными, чем юань.
«Курсы этих валют характеризуются высокой волатильностью, рынки обладают низкой ликвидностью, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования», — говорится в отчете российского центробанка.
Однако банк не уточнил, о каких именно валютах или странах идет речь. В финучреждении подчеркнули, что эти факторы обуславливают ключевую роль китайского юаня в формировании резервных активов. Российский центральный банк также заявил, что роль юаня в качестве международной валюты и его ликвидность «заметно выросли» за последние годы.

Юань становится все большим конкурентом доллару США

По словам журналистов, растущая зависимость россии от юаня свидетельствует о том, что ее экономика становится все более изолированной в международной торговой и финансовой системе. Это также указывает на то, что юань становится все больше конкурентом доллару США как международной торговой и резервной валюты.
Страны мира были напуганы использованием Западом мировой финансовой системы, основанной на долларе, для наказания россии, что, в свою очередь, заставило некоторые государства обратиться к альтернативным валютам, включая юань, с целью диверсификации, говорится в статье.

Риски для рф

В первой половине 2023 года россия использовала китайский юань для оплаты трех четвертей своей торговли с Китаем и четверти своих операций с третьими странами. Однако москва все больше сталкивается с усилением западных санкций, особенно вторичных санкций против компаний, все еще ведущих бизнес с россией.
Авторы публикации добавляют, что зависимость москвы от китайского юаня связана с рисками. Компании, которые берут займы в китайском юане, сталкиваются с увеличением стоимости кредитов. Стоимость займов для краткосрочных облигаций в юанях даже ненадолго подскочила до 15,7% 1 марта, а через несколько дней упала до 4%.
Центробанк россии сообщил о наличии в 2023 году международных резервов на сумму 599 миллиардов долларов, включая 300 миллиардов долларов, замороженных Западом, которые США и ЕС ожидают восстановления Украины.
По материалам:
УНІАН
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