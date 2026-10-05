0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евро упал до минимума с мая 2025 года (причины)

Валюта
373
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Евро упал до минимума с мая 2025 года (причины)
Евро упал до минимума с мая 2025 года (причины)
В понедельник, 5 октября, евро третью сессию подряд ослабевал по отношению к швейцарскому франку, потеряв около 0,4%. Относительно фунта стерлингов он подешевел на 0,3%, приблизившись к самому низкому уровню этого года, а к иене упал до минимума с 2025 года, потеряв 0,6%.
Евро упал до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне усиления обеспокоенности инвесторов политическими и фискальными рисками в регионе.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
В ходе азиатских торгов евро подешевел максимум на 0,8% - до 1,1161 доллара, причем продажи со стороны хедж-фондов стали одним из ключевых факторов падения. Сообщения о том, что представители правительства Испании готовятся к досрочным выборам, ужесточили обеспокоенность, которая уже охватила французский рынок гособлигаций.
Читайте также
По словам трейдеров, азиатские фонды продавали евро за доллары на спотовом рынке. Это подтолкнуло курс к уровням, спровоцировавшим дополнительные продажи.
Трейдеры внимательно следят за любыми признаками углубления кризиса на европейском рынке гособлигаций, который может перекинуться на валютный рынок и повлечь за собой дальнейшее ослабление евро, как это уже происходило примерно полтора десятилетия назад. Значительное долговое бремя таких ключевых стран еврозоны, как Франция, Италия и Бельгия, является особенно уязвимым в условиях роста стоимости заимствований.
«Рынки облигаций и валют четко сигнализируют об обеспокоенности инвесторов из-за роста нестабильности французского правительства и усиления опасений по поводу состояния государственных финансов накануне выборов 2027 года», — сказал старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хомин Ли.
Эд Ярдени, президент и главный инвестиционный стратег Yardeni Research Inc., отметил, что Франция может оказаться на пороге полномасштабного долгового кризиса.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаЕвро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems