Евро упал до минимума с мая 2025 года (причины)

В понедельник, 5 октября, евро третью сессию подряд ослабевал по отношению к швейцарскому франку, потеряв около 0,4%. Относительно фунта стерлингов он подешевел на 0,3%, приблизившись к самому низкому уровню этого года, а к иене упал до минимума с 2025 года, потеряв 0,6%.

Евро упал до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне усиления обеспокоенности инвесторов политическими и фискальными рисками в регионе.

Об этом пишет Bloomberg

В ходе азиатских торгов евро подешевел максимум на 0,8% - до 1,1161 доллара, причем продажи со стороны хедж-фондов стали одним из ключевых факторов падения. Сообщения о том, что представители правительства Испании готовятся к досрочным выборам, ужесточили обеспокоенность, которая уже охватила французский рынок гособлигаций.

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По словам трейдеров, азиатские фонды продавали евро за доллары на спотовом рынке. Это подтолкнуло курс к уровням, спровоцировавшим дополнительные продажи.

Трейдеры внимательно следят за любыми признаками углубления кризиса на европейском рынке гособлигаций, который может перекинуться на валютный рынок и повлечь за собой дальнейшее ослабление евро, как это уже происходило примерно полтора десятилетия назад. Значительное долговое бремя таких ключевых стран еврозоны, как Франция, Италия и Бельгия, является особенно уязвимым в условиях роста стоимости заимствований.

«Рынки облигаций и валют четко сигнализируют об обеспокоенности инвесторов из-за роста нестабильности французского правительства и усиления опасений по поводу состояния государственных финансов накануне выборов 2027 года», — сказал старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хомин Ли.