Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США — Пентагон Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США — Пентагон

Ведущий сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США в своем недавнем докладе заявил, что Китай развивает крупнейший арсенал гиперзвукового оружия; россия располагает тремя типами гиперзвукового оружия, причем оно было применено для ударов по Украине. Кроме того, сообщается, что США пока не развернули ни одной единицы гиперзвукового оружия, хотя речь идет о миллиардах долларов для данной отрасли.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки и Bloomberg.

Китай значительно опережает россию и даже Соединенные Штаты в области гиперзвукового оружия, сосредоточив крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки.

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Об этом заявил один из экспертов разведывательного управления Министерства обороны США во время своего выступления на слушаниях в Конгрессе.

Эффективной он назвал ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров.

По словам старшего аналитика оборонной разведки США Джеффри Маккормика, у Китая самый большой гиперзвуковой арсенал в мире. За последние 20 лет Пекин инвестировал значительные средства в развитие обычных и ядерных технологий.

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Важно также отметить, что согласно информации Пентагона, в распоряжении рф есть три типа гиперзвукового оружия, которое уже применяли для ударов по Украине.

Согласно данным Bloomberg, США потратили 12 миллиардов долларов на гиперзвуковое оружие, но о его развертывании пока не известно.

Гиперзвуковое оружие может двигаться в пять раз быстрее звука, что затрудняет его перехват существующими оборонными системами.

УНН По материалам:

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