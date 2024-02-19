США запустили спутники для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет — Finance.ua
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США запустили спутники для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет

Технологии&Авто
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США запустили спутники для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет
США запустили спутники для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет
США произвели запуск шести спутников для обнаружения баллистических и гиперзвуковых ракет.
Об этом сообщает Пентагон в четверг, 15 февраля.
«Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на низкую околоземную орбиту с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX», — говорится в сообщении.
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Два спутника для космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения MDA (HBTSS) и последние четыре спутника уровня слежения SDA Tranche 0 (T0) ее космической архитектуры распространения военных истребителей (PWSA) доставлены на орбиту. Они производят начальные испытания, тестирование и проверку.
За запуском двух прототипов систем последуют два года испытаний на орбите. В течение нескольких недель инженеры MDA и SDA проведут серию тестов и процедур проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и взаимодействуют с другими системами, как ожидалось.
По материалам:
Корреспондент.net
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