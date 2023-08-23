США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты — Finance.ua

США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья Южной Калифорнии.
Об этом сообщает Defense News.
Запуск оперативного прототипа ARRW был осуществлен из стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. ARRW производится компанией Lockheed Martin.
В результате испытаний военными и разработчиками получили ценные сведения о возможностях ракеты ARRW.
Напомним, в прошлом году был произведен первый успешный пуск ракеты AGM-183A. Гиперзвуковое оружие движется со скоростью более 5 Махов, или более 3836 миль в час, и является высокоманевренным, что затрудняет его отслеживание и сбивание.
В марте этого года ВВС США совершили испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, однако он не был успешен.
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