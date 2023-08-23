США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Технологии&Авто
23
США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья Южной Калифорнии.
Об этом сообщает Defense News.
Запуск оперативного прототипа ARRW был осуществлен из стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. ARRW производится компанией Lockheed Martin.
Читайте также
В результате испытаний военными и разработчиками получили ценные сведения о возможностях ракеты ARRW.
Напомним, в прошлом году был произведен первый успешный пуск ракеты AGM-183A. Гиперзвуковое оружие движется со скоростью более 5 Махов, или более 3836 миль в час, и является высокоманевренным, что затрудняет его отслеживание и сбивание.
В марте этого года ВВС США совершили испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A, однако он не был успешен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.