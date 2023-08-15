США и Япония создадут новую систему перехвата гиперзвуковых ракет — Finance.ua

США и Япония создадут новую систему перехвата гиперзвуковых ракет Сегодня 03:31 — Мир

США и Япония создадут новую систему перехвата гиперзвуковых ракет

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида подпишут соглашение о совместной разработке ракеты для перехвата гиперзвукового оружия.

Об этом сообщила японская газета Yomiuri, пишет Reuters.

Встреча лидеров двух государств намечена на 17 августа.

Ранее США и Япония уже договорились рассмотреть создание такой ракеты на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны страны Ллойда Остина со своими японскими коллегами Хаяси Йосимаса и Ясукадза Хамада в январе этого года.

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Гиперзвуковые ракеты летают в пять-десять раз быстрее скорости звука. Фиксированной скорости звука нет, ведь она зависит от ряда переменных, а именно от среды и температуры среды, через которую движется объект или звуковая волна.

Ракеты двигаются по так называемой низкоатмосферно-баллистической траектории. Это означает, что к тому моменту, когда радар системы противоракетной обороны зафиксирует их, они уже настолько близки к цели, что во многих случаях перехватить их слишком поздно. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут изменять траекторию во время полета, что тоже затрудняет перехват.

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россия в войне против Украины использует ракеты «Кинжал». Их длина составляет восемь метров. Некоторые эксперты говорят, что этот тип ракеты летит со скоростью 6000 км/ч. Поэтому «Кинжал» и другое гиперзвуковое оружие сложно обнаружить радиолокационными системами, тем более из-за полета на низкой высоте.

США в сентябре 2021 года осуществили первый запуск гиперзвуковой ракеты Hawc. По данным Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США, скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука и поддерживалась «в течение длительного времени». Аппарат поднялся на высоту более 65 тысяч футов (около 20 километров) и пролетел более 300 морских миль (около 482 километров). До этого в США проводились испытания гиперзвукового оружия других типов.

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