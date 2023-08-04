В США открылся первый завод по серийному выпуску двигателей для гиперзвуковых ракет — Finance.ua

В США открылся первый завод по серийному выпуску двигателей для гиперзвуковых ракет Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

2 открылось в городе Элктон (штат Мэриленд). Компания Northrop Grumman сообщила о запуске завода Hypersonics Capability Center (HCC), на котором будут серийно выпускать двигатели для гиперзвуковых ракет. Предприятие площадью 5574 моткрылось в городе Элктон (штат Мэриленд).

«Это первый в США завод, предназначенный для крупномасштабного выпуска воздушно-реактивных двигателей для гиперзвуковых ракет со скоростью выше 5 Маха», — сообщила Northrop Grumman.

Northrop Grumman называет HCC фабрикой будущего, которая «поддержит растущие потребности Министерства обороны США в оружии большой дальности и быстрого реагирования». В компании также сообщили, что на производстве HCC будут применяться самые современные производственные технологии и цифровая инженерия.

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