Украина будет производить ракеты с дальностью поражения более тысячи километров — Finance.ua

Украина будет производить ракеты с дальностью поражения более тысячи километров Сегодня 22:02 — Казна и Политика

В Украине утверждена ракетная программа и есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время форума «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины».

«У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров»

По его словам, официально утверждена ракетная программа и на нее официально уже выделяются из бюджета средства. Исполнителями этой программы являются украинские производства, подчеркнул министр. Резников также напомнил об успешном проекте «Нептун», благодаря которому был утоплен флагманский корабль рф.

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