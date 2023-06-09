Украина будет производить ракеты с дальностью поражения более тысячи километров — Finance.ua
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Украина будет производить ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

Казна и Политика
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В Украине утверждена ракетная программа и есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время форума «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины».
«У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1 тысячи километров»
По его словам, официально утверждена ракетная программа и на нее официально уже выделяются из бюджета средства. Исполнителями этой программы являются украинские производства, подчеркнул министр. Резников также напомнил об успешном проекте «Нептун», благодаря которому был утоплен флагманский корабль рф.
По материалам:
ua.news
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