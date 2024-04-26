Экономика США замедляется: инфляция выросла — bloomberg Сегодня 20:20

Экономика США замедляется: инфляция выросла — bloomberg

Экономический рост США упал почти до двухлетнего минимума в прошлом квартале. Инфляция подскочила, прервав серию сильного спроса и приглушенного ценового давления.

Об этом сообщает bloomberg

Читайте также Будущее гривны зависит от США: каким будет курс доллара в 2024 году

Согласно предварительным оценкам правительства, валовой внутренний продукт вырос на 1,6% в годовом исчислении, что ниже всех прогнозов экономистов.

Основной двигатель роста экономики — личные траты росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%. С 2022 года торговый дефицит уменьшил рост больше всего.

Как показал отчет Бюро экономического анализа, показатель базовой инфляции вырос на 3,7% больше, чем предполагалось, что стало первым квартальным ускорением за год.

Читайте также Сенат США одобрил помощь Украине на $61 млрд

Цифры свидетельствуют о заметной потере импульса в начале 2024 г. после того, как экономика завершила сильный год.

В связи с ростом инфляции руководители Федеральной резервной системы, от которых уже ожидалось, что во время встречи на следующей неделе будут держать процентные ставки на самом высоком уровне за два десятилетия, могут столкнуться с новым давлением относительно дальнейшей отсрочки любых сокращений и даже рассмотреть вопрос о том, достаточно ли высока стоимость заимствований.

Справка Finance.ua:

Напомним, сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд предусмотрено для Украины. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Об этом сообщает Сенат США. За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

В 2024 году в Украине американская валюта может подорожать до 40,9 гривны. По словам эксперта, показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена на доллар может быть на любом уровне. Как прогнозирует эксперт Даниил Монин, курс доллара в Украине в течение этого года, вероятно, будет колебаться в пределах 39−41 гривны. На валютный рынок также влияет и предоставление финпомощи от Соединенных штатов Америки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.