Будущее гривны зависит от США: каким будет курс доллара в 2024 году — Finance.ua

Будущее гривны зависит от США: каким будет курс доллара в 2024 году Сегодня 08:01 — Валюта

Будущее гривны зависит от США: каким будет курс доллара в 2024 году

На протяжении 2024 года в Украине американская валюта может подорожать до 40,9 гривны. По словам эксперта, показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена доллара может быть на любом уровне.

Как прогнозирует эксперт Даниил Монин, курс доллара в Украине в этом году, вероятно, будет колебаться в пределах 39−41 гривны. На валютный рынок также влияет и предоставление финпомощи от Соединенных штатов Америки.

«Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и закрыть бюджет», — объясняет эксперт.

Читайте также Курс доллара перед Пасхой: эксперт дал прогноз

Он отмечает, что в случае, если США не проголосует за предоставление финансовой помощи для нашей страны, то есть вероятность, что гривна будет обесцениваться.

Однако если решение будет положительным, то НБУ укрепит гривну до 38 гривен в рамках борьбы с инфляцией. Для этого у него достаточное количество резервов.

Справка Finance.ua:

С начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%. За год (по отношению к апрелю 2023 года) наличная гривна к доллару США девальвировала на 4,4%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, наоборот, ревальвировала на 0,4%.

В госбюджете на 2024 год курс доллара заложен на уровне 40,7 грн, и если он будет выдерживаться, то национальная валюта будет девальвировать умеренными темпами.



Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.