Курс доллара перед Пасхой: эксперт дал прогноз — Finance.ua

Курс доллара перед Пасхой: эксперт дал прогноз Сегодня 11:02 — Валюта

Курс доллара перед Пасхой: эксперт дал прогноз

Перед праздниками курс доллара зачастую начинает расти. Одна из причин — украинцы, готовясь к празднованию, больше тратят и обменивают валюту.

«Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах», — отметил эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 канала.

По его словам, спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар в большем объеме, чем продают. При этом он указал, что курс доллара движется к 40 гривнам, поэтому НБУ будет более жестко ограничивать спрос.

УНІАН По материалам:

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