Сенат США одобрил помощь Украине на $61 млрд — Finance.ua

Сенат США одобрил помощь Украине на $61 млрд Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Сенат США одобрил помощь Украине на $61 млрд

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Из них $60,8 млрд предусмотрено для Украины. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Сенат США.

За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

Подробности

Сенат США одобрил пакет внешней помощи для Украины, Израиля, Тайваня и противодействия влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму $95,3 млрд.

Помощь в $60,8 миллиарда предусматривает $23,2 миллиарда на пополнение американских оружейных запасов, $13,8 миллиарда на закупку вооружений и оборудования Украиной у американских компаний, $11,3 миллиарда на текущие операции США, $9,5 миллиарда на экономическую помощь Украине и другие расходы, связанные с последствиями вторжения россии.

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Законопроект также содержит $26,4 миллиарда на помощь Израилю и гражданскому населению сектора Газа и $8,1 миллиарда на помощь Тайваню.

Также в помощи заложены деньги на гранты и ссуды, чтобы приобрести оружие у других стран, на помощь украинским беженцам и на программу по разминированию.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден прокомментировал одобрение Сенатом США пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Американский лидер пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

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«Потребность неотложная: для Украины, которая сталкивается с непрекращающимися бомбардировками со стороны россии; для Израиля, только что столкнувшегося с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в секторе Газа, Судане и Гаити; и для партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Байден.

Реакция Зеленского

«Я благодарен Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших за него партий», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

«Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики. Я также ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах», — добавил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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