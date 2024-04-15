Что может быть с курсом валют без помощи от США — Finance.ua

Что может быть с курсом валют без помощи от США Сегодня 15:05 — Валюта

Что может быть с курсом валют без помощи от США

Без достаточной международной финансовой помощи, в том числе от США, возможен рост курсов иностранных валют.

По словам председателя правления «Глобус Банка» Сергея Мамедова, ни одна валюта не способна удержаться или оставаться длительно стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%.

Он напомнил, что согласно государственному бюджету Украины на 2024 год расходная часть предусмотрена на уровне 3,35 трлн грн, а ожидаемые доходы составят более 1,57 трлн грн. То есть дефицит бюджета в 2024 году составит около 100%.

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Эксперт объяснил, что могло бы ожидать страну в случае существенного сокращения макрофина в 2024 году. Это, в частности, рост курсов валют к гривне из-за инфляции, уменьшение доверия граждан к национальной валюте как надежной валюте для сбережений и переориентация вкладчиков на иностранную валюту. В свою очередь неконтролируемое увеличение спроса на валюту фактически вынудило бы регулятора вернуть фиксированный курс.

«В 2024 году такое „апокалиптическое“ развитие событий почти невозможно. Хотя, на мой взгляд, конспирология о том, „что было бы“, вполне уместна. В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, уровень международной финансовой помощи может сократиться ориентировочно в 1,5 раза — до 25 миллиардов долларов, а в 2026 году международная помощь составит до 12,6 миллиарда долларов. Следовательно, внутренние поступления в бюджет через налоги и сборы должны существенно возрасти. А это возможно только в условиях здоровой экономики», — отметил Мамедов.

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При этом банкир выразил уверенность, что ситуация с получением международной финпомощи улучшится, что положительно повлияет на экономику и национальную валюту в частности.

УНІАН По материалам:

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