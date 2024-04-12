В Нацбанке подсчитали, сколько средств украинцы ежемесячно получают из-за рубежа — Finance.ua

В Нацбанке подсчитали, сколько средств украинцы ежемесячно получают из-за рубежа Сегодня 15:02 — Валюта

В Нацбанке подсчитали, сколько средств украинцы ежемесячно получают из-за рубежа

Во втором полугодии 2023 года украинцы из-за границы ежемесячно получали более $550 млн, а в декабре получили почти $680 млн. Приблизительно 62% трансграничных поступлений — частные трансграничные кредитные переводы на текущие счета в банках (больше всего из Швейцарии, США и Польши).

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, передает пресс-служба НБУ.

Безналичные операции

По словам Шабана, в течение второго полугодия 2023 года граждане совершили более 5 млрд безналичных операций (95% от количества всех безналичных операций), из них 1,7 млрд — без использования платежных карт (кредитовые переводы).

За полгода каждый украинец в среднем совершает 41 кредитный перевод и 90 безналичных операций с платежными картами, что свидетельствует о высоком развитии безналичных расчетов в Украине по сравнению с соседними странами.

Количество активных карт

В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года количество активных карт было больше на 12,6% и достигло 52,1 млн шт. (45,3% от количества всех платежных карт, эмитированных украинскими эмитентами).

Количество бесконтактных платежных карт выросло с 20 млн в декабре 2021-го до 31 млн карт в декабре 2023-го (на 53%).

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Количество токенизированных платежных карт за этот период увеличилось почти вдвое (на 85%) и составило 12 млн шт. в декабре 2023 года.

В прошлом году через систему электронных платежей НБУ (СЭП) проведено около 423 млн платежей, что почти на 17% больше, чем в 2022 году и лишь на 5% меньше, чем в предвоенный год.

Электронные платежи НБУ

«Через систему электронных платежей НБУ совершается 99% межбанковских платежей в гривне в пределах Украины. С 1 апреля 2023 года платежи в ней стали еще быстрее, удобнее и безопаснее, ведь новое поколение СЭП работает в круглосуточном режиме без выходных на базе международного стандарта ISO 20 022» , — заявил Шабан.

В ближайшие годы это позволит:

начать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В 2024 году НБУ планирует подать официальную заявку от Украины для присоединения к SEPA. После этого будет создана платежная инфраструктура для технической интеграции, через которую банки откроют своим клиентам возможности для более быстрых и дешевых трансграничных платежей в евро;

внедрить функционал мгновенных платежей. Их старт намечен на I квартал 2025 года. Сейчас НБУ нарабатывает основу, в частности регуляторную, для успешной работы мгновенных платежей.

В результате функционал будет способствовать уменьшению стоимости безналичных расчетов для конечных пользователей.

Открытый банкинг

«В прошлом году совместно с рабочими группами участников рынка Национальный банк разработал концепцию создания открытого банкинга в Украине, определив направления его развития, дорожную карту и основные требования по внедрению, — рассказал Алексей Шабан. — Мы ожидаем, что банки откроют свои АРІс 1 августа 2025 года. К этому времени Национальный банк планирует разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для его внедрения, в частности, по авторизации деятельности поставщиков нефинансовых платежных услуг и порядка работы открытого банкинга».

Напомним, мгновенные платежи Национального банка должны стать альтернативной карточным, однако не запустятся раньше первого квартала 2025 года. Платежные системы уже следят за намерениями регулятора, а запуск инициативы может стать проблемой для банков, которые не вкладываются в IT-инфраструктуру.

Украинский потребитель может не заметить разницы между различными платежами — если только не наступит полный блэкаут.

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