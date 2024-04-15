Просадка гривны: глава финансового комитета Рады прокомментировал курсовые изменения — Finance.ua

Просадка гривны: глава финансового комитета Рады прокомментировал курсовые изменения Сегодня 08:02 — Валюта

Просадка гривны: глава финансового комитета Рады прокомментировал курсовые изменения

В этом году резервы Нацбанка достаточны для сглаживания колебаний на валютном рынке, что позволяет ему вместе с действующими валютными ограничениями контролировать ситуацию для предотвращения резких изменений курса.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому».

По словам Гетманцева, за шесть месяцев после отвязки от фиксированного курса гривна девальвировала по среднему курсу чуть более 5%. При этом первые два месяца гривна немного усиливалась, затем также умеренно ослаблялась.

Нардеп отмечает: если делать проекцию последних шести месяцев на II-IV квартал этого года, то умеренное контролируемое проседание гривны, как это происходит сейчас, существенных рисков для экономики нести не будет. Напротив, по мнению эксперта, это будет поддержка и государственного бюджета, и украинских экспортеров.

«Но не стоит забывать и об обратной стороне медали: подорожание критического импорта, ухудшение инфляционных ожиданий. Это очень хрупкий баланс по стоимости национальных денег, ответственность за который по Конституции несет Нацбанк. Могу здесь только добавить, что в 2024 году резервы Нацбанка достаточны для сглаживания колебаний на валютном рынке», — заверил глава комитета.

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Гетманцев также отметил, что официальный курс остается основным инструментом, за счет которого Нацбанк продолжает удерживать макрофинансовую стабильность, в частности, влиять на инфляционные ожидания.

Относительно снижения нынешней учетной ставки депутат проинформировал, что основания для этого есть, ведь об этом свидетельствует дискуссия в самом Нацбанке, на уровне его монетарного комитета.

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«При этом следует помнить, что монетарные решения имеют лаг, то есть отложенное влияние, поэтому всегда принимаются не статически, а с учетом определенной перспективы и рисков. Война продолжается, поэтому в перспективе как минимум в ближайшем году риски для макрофинансовой стабильности, связанные с войной, как бы мы к ней ни адаптировались, остаются весомыми», — пояснил глава комитета.

В то же время, ацентирует внимание Гетманцев, есть позиция правительства и, в частности, Минфина, которые должны прежде всего выполнять бюджет, стимулировать экспорт и экономическое восстановление, в частности, исходя из своих соображений динамики обменного курса и стоимости внутренних заимствований.

«Единственным выходом для преодоления возможных спорных вопросов, учитывая последствия и для макрофинансовой устойчивости, и для бюджета, и для отечественной экономики, является координация действий между правительством и НБУ. Это собственно и происходит на постоянной основе, но, как говорится, всегда есть место для улучшения», — добавил нардеп.

Гетманцев подытожил, что макрофинансовая стабильность является большой победой, и то, что Украина удержала гривну в 2022—2023 годах, свидетельствует о высоком профессионализме всей команды, которая занимается публичными финансами и, безусловно, о помощи партнеров.

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