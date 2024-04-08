Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, — НБУ — Finance.ua
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Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, — НБУ

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Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, — НБУ
Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, — НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 г. вырос на 1,6% до 38,94 гривны.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар).
По сравнению с декабрем 2023 курс вырос на 1,11 гривны.
Наличный курс доллара за месяц вырос на 1,6% и превысил уровень прошлого года, — НБУ
Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. Наличный курс полностью зависит от межбанка.
По данным НБУ, со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.
«Как следствие, гривна ослабла», — говорится в сообщении.
В то же время ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.
Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год снизился на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста за 2022 год на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.
По материалам:
РБК-Україна
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