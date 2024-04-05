НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара — Finance.ua
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НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара

Валюта
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НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара
НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара, Shutterstock
Ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 оставалась контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (апрель 2024 года).
«В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта», — говорится в обзоре.
По данным НБУ, это обусловливалось:
  • оживлением весенне-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений,
  • ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора,
  • активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца,
  • завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов.

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В таких условиях НБУ нарастил интервенции по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке (до 1,8 млрд долларов), говорится в обзоре.
НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара
Напомним, курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.
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По материалам:
РБК-Україна
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