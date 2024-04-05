НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара — Finance.ua

НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара Сегодня 10:07 — Валюта

НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара, Shutterstock

Ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 оставалась контролируемой.

«В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта», — говорится в обзоре.

По данным НБУ, это обусловливалось:

оживлением весенне-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений,

ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора,

активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца,

завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов.

В таких условиях НБУ нарастил интервенции по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке (до 1,8 млрд долларов), говорится в обзоре.

Напомним, курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта — 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.

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