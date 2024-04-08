Население в марте купило рекордно низкий объем валюты — Finance.ua

Население в марте купило рекордно низкий объем валюты Сегодня 10:45 — Валюта

Население в марте купило рекордно низкий объем валюты

Объемы покупки населением Украины валюты в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн по сравнению с $824,5 млн в феврале и более чем по $1 млрд в январе и декабре, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно его данным, сокращение покупки валюты при увеличении ее продаж в марте было зафиксировано как на наличном, так и на безналичном рынках.

В частности, если покупка наличной валюты снизилась до $1 млрд 783,6 млн с $1 млрд 844,1 млн месяцем ранее, то ее продажи выросли до $1 млрд 255,4 млн с $1 млрд 122,4 млн.

Покупка безналичной валюты в марте уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем до $271,7 млн ​​с $363,6 млн, тогда как продажи увеличились до $303,7 млн ​​с $271,7 млн.

В то же время на рынке юрлиц покупка клиентами банков валюты в марте выросла до $5,33 млрд с $4,88 млрд в феврале, тогда как продажи несколько снизились — с $4,67 млрд с $4,72 млрд.

Что касается объема операций между банками, то после падения в феврале до уровня сентября прошлого года — $3,51 млрд он вернулся на уровень января этого года — $4,38 млрд.

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Напомним, что Национальный банк Украины, который с конца июля 2022 года держал официальный курс гривны $36,5686 грн/$1, с 3 октября перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. За март официальный курс гривны ослаб на 95 коп. — до $38,9974 грн/$1, достигнув исторического минимума 39,3430 грн/$1 27 марта, тогда как на наличном рынке он ослаб на 80 коп. — до 39,35 грн/$1.

За 2022 год население, по официальной статистике, купило валюты на $, 88 млрд больше, чем продало, в том числе чистая покупка наличной валюты составила $1,01 млрд. За 2023 год чистая покупка валюты населением достигла $4,79 млрд, в том числе наличной — $3, 63 млрд. За первый квартал этого года иностранной валюты у населения стало больше еще на $2,50 млрд, в том числе наличной — на $2,15 млрд.

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Объемы продажи валюты Нацбанком в марте этого года увеличились до $1,79 млрд с $1,54 млрд в феврале, однако с учетом рекордных внешних поступлений почти в $9 млрд международные резервы подскочили в марте сразу на 18%, или на $6,7 млрд — до также рекордного уровня в $43,76 млрд.

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