Состояние валютного рынка: Данилишин рассказал о причинах колебаний курса — Finance.ua

Состояние валютного рынка: Данилишин рассказал о причинах колебаний курса Сегодня 10:03 — Валюта

Состояние валютного рынка: Данилишин рассказал о причинах колебаний курса

Как сообщил экс-председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, наличная гривна к доллару США девальвировала на 2,7%, а по сравнению с состоянием на конец 2023 года, наоборот, ревальвировала на 0,3%.

По его словам, средства от ЕС являются первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро. Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.

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В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,1 млрд долларов США, с начала полномасштабной войны — 83,7 млрд долларов США. Международная помощь направлена ​​на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины.

Учитывая устойчивый прогресс в замедлении темпов потребительской инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, относительную стабильность валютного рынка, НБУ принял решение о переходе с 03.10.2023 в управляемую гибкость обменного курса гривны.

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В целом с начала этого года (по состоянию на 29.03.24) гривна к доллару США девальвировала на 3,3% (по состоянию на конец 2023 г. по сравнению со значением на конец 2022 г. — на 3,9%, а за аналогичный период 2022 г. — на 34,1%).

Причины колебаний

Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, обусловленные ситуативными факторами — наличный сегмент рынка, несмотря на возврат рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.

Среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы, было временное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту на фоне более низкой учетной ставки и доходности по трехмесячным депозитным сертификатам.

Ранее экономист Олег Устенко спрогнозировал, что курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста пока нет.

«Я бы обратился в государственный бюджет, в государственном бюджете курс (среднегодовой) как раз и установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар. Поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какие-нибудь значительные курсовые колебания. Они будут колебаться в пределах того, что мы сейчас с вами видим», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания неугрожающими. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время традиционной встречи Правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков. Он заявил, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после существенного сокращения в начале года.

Население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

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