Пышный рассказал о работе банковской системы — Finance.ua

Пышный рассказал о работе банковской системы Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Пышный рассказал о работе банковской системы

За последние три недели произошло немало важных для финансового сектора событий. О том, как чувствует себя банковский сектор, рассказал Глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Международная помощь

В марте прошла активизация поступления внешнего финансирования. Украина прошла третий пересмотр по программе МВФ и получила очередной транш в 880 млн долларов. Также получили 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility в рамках переходного финансирования, то есть еще до начала ее полноценного запуска. В общей сложности в последние пару недель международные резервы пополнились почти на 9 млрд долларов.

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«Украина уже имеет утвержденный правительством План для Ukraine Facility, так что мы вплотную приблизились к полноценному запуску этой программы с предусмотренным финансированием для Украины объемом 50 млрд евро. В достаточно меняющейся политической среде Ukraine Facility я вижу, наверное, одним из самых постоянных источников поступления помощи», — заметил он.

Монетарные решения

Касательно монетарных решений он сказал, что «снизили ставку до 14,5%. После брифинга мы получили обратную связь, что для некоторых участников рынка это решение было весьма неожиданным. Однако мы всегда коммуницировали, что готовы гибко реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости. В этот раз увидели єто „окно возможностей“, чтобы без риска для макрофинансовой стабильности поддержать экономику, и воспользовались им».

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Развитие кредитования

Планируется стратегическая сессия по развитию кредитования с Министерством экономики. «Я благодарю банки за обсуждение потенциала кредитования, которое мы вели последний месяц. Очень ценно. И на самом деле мы лишь подтвердили тезис, что сдерживающим фактором для развития является прежде всего ограниченность качественного кредитоспособного спроса. Вот на чем мы будем фокусировать свои усилия», — написал Пышный.

Бесперебойная работа банковской системы

«Этому мы уделили особое внимание, учитывая усиление атак на энергетическую инфраструктуру страны. На прошлой неделе наша сеть Power Banking прошла „боевое крещение“ и хорошо отработала все протоколы. Я благодарю банки за это», — резюмировал он.

Напомним, НБУ сообщал , что в 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%. Экономика продолжит расти и в 2024 году. Однако, несмотря на все вызовы войны, со II квартала 2023 года реальный ВВП вернулся к росту. Кроме высокой адаптивности бизнеса и населения, устойчивой ситуации в энергетике на протяжении большей части года и мягкой фискальной политики, важную роль играли усилия НБУ по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.

Справка Finance.ua:

население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

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