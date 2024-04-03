Пышный рассказал о работе банковской системы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пышный рассказал о работе банковской системы

Казна и Политика
63
Пышный рассказал о работе банковской системы
Пышный рассказал о работе банковской системы
За последние три недели произошло немало важных для финансового сектора событий. О том, как чувствует себя банковский сектор, рассказал Глава Нацбанка Андрей Пышный.
Читайте также

Международная помощь

В марте прошла активизация поступления внешнего финансирования. Украина прошла третий пересмотр по программе МВФ и получила очередной транш в 880 млн долларов. Также получили 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility в рамках переходного финансирования, то есть еще до начала ее полноценного запуска. В общей сложности в последние пару недель международные резервы пополнились почти на 9 млрд долларов.
Читайте также
«Украина уже имеет утвержденный правительством План для Ukraine Facility, так что мы вплотную приблизились к полноценному запуску этой программы с предусмотренным финансированием для Украины объемом 50 млрд евро. В достаточно меняющейся политической среде Ukraine Facility я вижу, наверное, одним из самых постоянных источников поступления помощи», — заметил он.

Монетарные решения

Касательно монетарных решений он сказал, что «снизили ставку до 14,5%. После брифинга мы получили обратную связь, что для некоторых участников рынка это решение было весьма неожиданным. Однако мы всегда коммуницировали, что готовы гибко реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости. В этот раз увидели єто „окно возможностей“, чтобы без риска для макрофинансовой стабильности поддержать экономику, и воспользовались им».
Читайте также

Развитие кредитования

Планируется стратегическая сессия по развитию кредитования с Министерством экономики. «Я благодарю банки за обсуждение потенциала кредитования, которое мы вели последний месяц. Очень ценно. И на самом деле мы лишь подтвердили тезис, что сдерживающим фактором для развития является прежде всего ограниченность качественного кредитоспособного спроса. Вот на чем мы будем фокусировать свои усилия», — написал Пышный.

Бесперебойная работа банковской системы

«Этому мы уделили особое внимание, учитывая усиление атак на энергетическую инфраструктуру страны. На прошлой неделе наша сеть Power Banking прошла „боевое крещение“ и хорошо отработала все протоколы. Я благодарю банки за это», — резюмировал он.
Напомним, НБУ сообщал, что в 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%. Экономика продолжит расти и в 2024 году. Однако, несмотря на все вызовы войны, со II квартала 2023 года реальный ВВП вернулся к росту. Кроме высокой адаптивности бизнеса и населения, устойчивой ситуации в энергетике на протяжении большей части года и мягкой фискальной политики, важную роль играли усилия НБУ по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.

Справка Finance.ua:

  • население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.