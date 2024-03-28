Когда Украина войдет в еврозону — прогноз главы НБУ — Finance.ua
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Когда Украина войдет в еврозону — прогноз главы НБУ

Казна и Политика
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Когда Украина войдет в еврозону — прогноз главы НБУ
Когда Украина войдет в еврозону — прогноз главы НБУ
Пока мы не можем говорить о присоединении Украины к еврозоне. Это слишком далекая перспектива. Вхождение в зону евро — последний аккорд европейской интеграции, когда уже все произошло.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный, сообщает NV.
«С вхождением в зону евро страна лишается так называемого монетарного суверенитета, курсовой политики, ограничивает свою адаптивность к внешним и внутренним шокам, возможности влияния на экономические процессы», — сказал Пышный.
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По его словам, НБУ анализировал последствия вхождения Португалии и Греции в зону евро, и не все они были положительными.
В то же время страны, которые удерживают монетарный суверенитет в Евросоюзе, получают максимальный экономический эффект, сказал Пышный.
«Для Украины — это не скорая перспектива», — резюмировал он.
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Напомним, глава представительства Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайер заявил, что для вступления Украины в Евросоюз необходимо не менее 6 лет.
Подавляющее большинство (84%) опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составила 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%).
У Украины есть договоренность с Европейским Союзом о том, что начало переговоров о вступлении начнется в июне этого года.

Справка Finance.ua:

  • в феврале президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС «вряд ли будет готова» к началу выборов в Евросоюзе, которые состоятся в июне 2024 года;
  • Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.
По материалам:
НВ
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