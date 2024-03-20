Зеленский сообщил, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС (видео) — Finance.ua

Зеленский сообщил, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС (видео) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Зеленский сообщил, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС (видео)

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться уже в июне 2024 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении

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Президент сообщил, что он, в частности, обсудил этот вопрос с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году. Экономическим, в частности, о продлении либерализации торговли Украины с Евросоюзом. Это один из жизненно важных элементов нашей устойчивости во время защиты от российской агрессии. И политические решения тоже готовим. В частности, для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры о членстве Украины начались в июне, без задержек. И это будет правильный политический сигнал, что Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению», — сказал Зеленский.

Напомним, 8 ноября прошлого года Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) по пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет в ходе саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявлял тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить семь условий.

Ранее в опросе говорилось, что подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%). Об этом говорится в опросе Центра Разумкова. Что касается сроков вступления:

23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1−3 лет, 27% - в течение 3−5 лет, 15% - в течение 5−10 лет,

5% - 10−20 лет. 6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.

Справка Finance.ua:

передача замороженных активов россии для нужд Украины. В Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Средства будут направлены на поставку оружия и развитие оборонной промышленности.

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