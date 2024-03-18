Украина надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года — Finance.ua
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Украина надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года

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Украина надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года
Украина надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года
Украина рассчитывает на прогресс в евроинтеграции на этой неделе, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию Euractiv.
«Мы ожидаем и хотим получить одобрение Европейского совета на его ближайшем заседании (на этой неделе — ред.) и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине этого года», — сказал Шмыгаль.
Он выразил надежду на то, что европейские партнеры согласуют начало переговоров без дополнительных поправок, как это предлагает Европейская комиссия.
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«Президент (Евросоветы — ред.) Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше, сразу после нашей победы», — отметил глава правительства.
Он добавил, что Украина выполнит свою домашнее задание «очень быстро», оценив возможный срок в два года.

Справка Finance.ua:

  • в феврале президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС «вряд ли будет готова» к началу выборов в Евросоюзе, которые состоятся в июне 2024 года;
  • Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.
По материалам:
Радіо Свобода
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