Показатели удовлетворенности жизнью: какие в Украине и ЕС — Finance.ua

Показатели удовлетворенности жизнью: какие в Украине и ЕС Сегодня 08:39 — Мир

Показатели удовлетворенности жизнью: какие в Украине и ЕС

Украинские офисные работники возвращаются к работе, адаптируясь к условиям войны. Уровень трудоустройства граждан вырос в три раза с начала полномасштабного вторжения. Но украинские офисные работники наименее счастливы среди опрошенных стран.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественно-политических настроений украинцев , проведенного Gradus Research.

Украина

Индекс счастья украинцев находится на отметке 5.6 пунктов, что, очевидно, стало следствием российской агрессии и спровоцированных ею экономических последствий, в сфере безопасности и других.

Здоровье и безопасность — в топе в Украине. Из всех опрошенных европейских стран именно украинских офисных работников (71%) больше всего делает счастливыми собственное здоровье и здоровье близких.

Высокие показатели удовлетворенности жизнью демонстрируют жители тех стран, которые в большей степени обеспечены тем, что они ценят в жизни — здоровьем, безопасностью, карьерными возможностями и т. д.

Самый высокий показатель среди опрошенных стран у Нидерландов — 7,5 пункта из 10 возможных.

Далее следует Великобритания с индексом счастья в 7,4 балла из 10.

Германия и Франция, в свою очередь, отмечают одинаковый уровень — 7,3.

в свою очередь, отмечают одинаковый уровень — 7,3. Польша и Италия оценивают его на 6.9 и 6.8 пунктов соответственно.

Финансовая обеспеченность

Это самое весомое условие для 50% опрошенных офисных работников из Украины, и, таким образом, третье по значимости для счастливой жизни. Для Италии (53%) и Германии (50%), что интересно, этот фактор занимает первое место, хотя почти идентично соответствующему проценту в нашей стране.

Справедливость в обществе

Это условие для счастливой жизни для 19% украинских респондентов и среди опрошенных государств по этому показателю Украину опережает только Германия (25%).

Интересно также, что для украинских мужчин по сравнению с европейскими важнее счастье близких людей и справедливость в обществе.

«Совершенно прогнозируемо, что война отразилась на общем уровне счастья украинцев. Но здесь важно смотреть на изменение приоритетности факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью: вопросы здоровья и безопасности стали особенно важными для нас, и с продолжением боевых действий они будут приобретать еще большее значение. Финансовый фактор тоже в топе. И это важный сигнал в контексте миграционной политики: уже сейчас мы видим, что возвращать украинцев домой после завершения войны», — отмечает Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research.

нужно 50 тысяч гривен. Напомним, как показал опрос, проведенный компанией Active Group в апреле 2023 г. «Сколько денег нужно украинцам для счастья». Для счастья среднестатистическому украинскому

Сколько нужно для выживания:

Почти половина украинских граждан ответили, что для выживания им требуется от 5 000 до 14 999 гривен в месяц: 32,9% ответили, что для выживания нужно от 5000 до 9999 гривен в месяц, а 26,4% - от 10 000 до 14 999 грн ;

; от 15 000 до 24 999 требуется 16,4% опрошенных, а 4,7% - от 25 000 до 49 999 ;

; и только 0,8% требуется для выживания более 50 000, а 0,5% — более 100 тысяч гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

микро-, малые и средние предприятия (ММСП) являются основой экономики Украины, составляют 99,98% всех субъектов хозяйствования, обеспечивают 74% всех рабочих мест и создают 64% добавленной стоимости. Об этом говорится в новом исследовании (UNDP) о влиянии войны на микро-, малые и средние предприятия или ММСП в Украине, что дает основательное представление об устойчивости, вызовах и перспективах развития этого важного сектора;

в этом году почти до 80% возросло количество бизнесменов, в планах которых — привлечение средств на развитие собственных предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2023 год, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией.

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