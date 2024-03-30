У НБУ спрогнозировали, на сколько снизится учетная ставка в 2024 году — Finance.ua

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У НБУ спрогнозировали, на сколько снизится учетная ставка в 2024 году

Казна и Политика
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У НБУ спрогнозировали, на сколько снизится учетная ставка в 2024 году
У НБУ спрогнозировали, на сколько снизится учетная ставка в 2024 году
Несколько членов Комитета по монетарной политике Национального банка допускают уменьшение учетной ставки до 11−12% до конца 2024 года.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
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«Такой уровень ставки, по их мнению, будет согласовываться с ожидаемой умеренной инфляцией следующих лет и не должен привести к потере привлекательности гривневых активов и разбалансированию ожиданий», — говорится в сообщении.
В ходе дискуссии пришли к выводу, что следует строить прогноз на сбалансированных предположениях, ведь экономика в значительной степени приспособилась к войне, а международная поддержка будет сохраняться.
Однако большинство участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13−14% к концу текущего года.
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«По их мнению, пространство для смягчения процентной политики ограничено, учитывая, в частности, ожидаемое ускорение инфляции во втором полугодии текущего года, высокую вероятность сохранения высоких рисков безопасности в следующем году и риски, связанные с ритмичностью и объемами внешнего финансирования», — объясняют в НБУ.
По данным Нацбанка, реализация планов по продолжению валютной либерализации — дополнительный фактор, ограничивающий величину шага по снижению учетной ставки.
По материалам:
Finance.ua
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