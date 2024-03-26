Валовой внешний долг Украины увеличился до 90% ВВП: детали от НБУ — Finance.ua
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Валовой внешний долг Украины увеличился до 90% ВВП: детали от НБУ

Казна и Политика
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Валовой внешний долг Украины увеличился до 90% ВВП: детали от НБУ
Валовой внешний долг Украины увеличился до 90% ВВП: детали от НБУ
Объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%.
Такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте, сообщает «Интерфакс-Украина».
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По его данным, рост произошел за счет правительства, внешний долг которого прибавил $10,5 млрд и достиг $98,3 млрд, или 55,2% ВВП, тогда как внешние обязательства частного сектора увеличились всего на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

С чем связан рост долга

НБУ уточнил, что такой рост госдолга связан с чистым привлечением кредитов от международных партнеров ($7,4 млрд) и от МВФ ($0,6 млрд), а также ослаблением доллара ($2,5 млрд). В то же время внешний долг центрального банка снизился на $0,2 млрд за счет плановых выплат перед МВФ — до $2,2 млрд.
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По данным регулятора, объем внешних обязательств других банков практически не изменился и составил $1,7 млрд.

Внешний долг других секторов экономики

Внешний долг других секторов экономики сократился за IV квартал всего на $0,1 млрд — до $40,3 млрд: сокращение внешней задолженности по торговым кредитам (на $0,6 млрд) компенсировалось ростом задолженности по кредитам и займам (на $0,5 млрд).
Согласно статистике НБУ, межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, увеличился на $0,4 млрд и составил $21,2 млрд благодаря увеличению внешней задолженности по кредитам и займам от прямых инвесторов (на $0,6 млрд).
Рост долга частного сектора в IV квартале за счет курсовых изменений оценен в $0,8 млрд.
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По данным центробанка, объем просроченной задолженности по негарантированным кредитам реального сектора (в том числе от прямых инвесторов) увеличился за квартал на $1,4 млрд и к концу IV квартала 2023 года составил $26,1 млрд.
По географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной кредитором остается Кипр — 48,2%, хотя его доля в течение квартала и снизилась на 0,3 процентного пункта (п.п.). В то же время выросли доли Нидерландов — на 0,9 п.п., до 8,2%, США — на 0,1 п.п., до 3,1% и Германии — на 0,1 п.п., до 3, 1%, а доля Великобритании осталась на уровне 10,8%.
В просроченной задолженности реального сектора по этим инструментам доля Кипра снизилась с 57% до 54%, доля Великобритании — с 9,0% до 8,5%, зато выросла доля Нидерландов — с 6,2% до 9,6%.

Объем краткосрочного внешнего долга

Как сообщил Нацбанк, объем краткосрочного внешнего долга за IV квартал 2023 года увеличился на $0,2 млрд — до $40,7 млрд, в том числе обязательства правительства выросли на $0,3 млрд — до $4,9 млрд, НБУ снизились на $0,1 млрд — до $1,0 млрд.
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Банковскому сектору в ближайшие 12 месяцев придется погасить $1,3 млрд, тогда как реальному сектору (вместе с межфирменным долгом) — $33,6 млрд. Уточняется, что рост объемов будущих выплат по долгосрочным кредитам (на $0,9 млрд) полностью компенсировался сокращением задолженности по торговым кредитам (на $0,6 млрд) и краткосрочным кредитам (на $0,3 млрд).

Основная валюта заимствований

Отмечается, что основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2023 года оставался доллар США — 47,7% от общего объема внешнего долга. В то же время за квартал его доля снизилась на 1,7 п.п. Также сократилась доля СДР (с 10,5% до 10,2%) и гривны (с 1,6% до 1,4%), тогда как существенно увеличился удельный вес обязательств по евро (с 35,4% до 37), 8%).
Напомним, по данным Министерства финансов, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,29% или на 0,42 млрд долларов до 144,9 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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