Экономисты подсчитали общие долги стран и компаний — Finance.ua

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Экономисты подсчитали общие долги стран и компаний

Фондовый рынок
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Экономисты подсчитали общие долги стран и компаний
Экономисты подсчитали общие долги стран и компаний
Общий объем долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире на конец 2023 года составил почти $100 трлн, что соответствует размеру мирового ВВП.
Об этом говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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«Объемы финансирования за счет облигаций выросли вместе с экспансионистской денежно-кредитной политикой после мирового финансового кризиса 2008 года. Эта тенденция имеет широкую основу: от суверенных эмитентов, реагирующих на растущие потребности в государственных расходах как в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся, до финансовых и нефинансовых корпораций во всем мире», — говорится в сообщении.
Благоприятная послекризисная среда открыла облигационные рынки для более широкого круга эмитентов, включая государства и компании с низкими рейтингами.
Общий долг правительств стран-членов ОЭСР по облигациям на конец 2023 составил $54 трлн, что на $30 трлн больше, чем в 2008 году.
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По прогнозам, в 2024 году этот показатель увеличится до 56 трлн.
На США придется примерно половина этого долга, что вдвое больше, чем в 2008 году. Доля Европейского союза составляет около 20% от общей суммы задолженности, Японии — 16%, Великобритании — 6%.
Доля долга Китая в странах с формирующимся рынком и государствах с развивающейся экономикой (emerging markets and developing economies) также увеличилась вдвое и составляет почти 30% от общей суммы.
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Объем непогашенных корпоративных бондов в мире за тот же период вырос до $34 трлн с $21 трлн. Более 60% прироста пришлось на нефинансовые корпорации. Долги по облигациям в сегменте компаний с рейтингами неинвестиционного уровня к концу 2023 года достигли $3,4 трлн, что почти вдвое превышает показатель 2008 года.
Отношение долга к ВВП стран ОЭСР в прошлом году составило около 83%, что на 30 процентных пунктов превышает докризисный уровень. Ожидается, что в 2024 году показатель поднимется до 84%, в частности, благодаря росту в США. При этом прогнозируется снижение в Японии, Португалии и Испании.
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Процентные выплаты государств ОЭСР постепенно увеличились до 2,9% ВВП в 2023 году с 2,3% в 2021 году. В 2024 году ожидается их дальнейший рост. Даже при условии, что центробанки начнут снижать процентные ставки в текущем году, сокращение процентных выплат начнется только в 2025 году, отмечают эксперты.
Около 40% гособлигаций имеют срок обращения до 2026 года. Что касается корпоративных бондов, то примерно у 32% бумаг до погашения остается не больше трех лет.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, в которую входят 38 наиболее развитых государств. Украина в их число не входит.
По материалам:
НВ
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