Долги за коммуналку: какими будут последствия и можно ли попасть в суд — Finance.ua

Долги за коммуналку: какими будут последствия и можно ли попасть в суд Сегодня 09:44 — Личные финансы

Долги за коммуналку: какими будут последствия и можно ли попасть в суд

Регулятор может подать в суд за неуплату коммуналки. Долги нужно своевременно погашать или рассрочивать.

Как рассказала юрист Анастасия Цибулько, эти нововведения начали действовать с 29 января 2024 года. По ее словам, возобновлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по «возрасту» задолженности.

Цибулько объясняет, что потребители могут подать заявление на списание долгов только после того, как поставщик услуг обратится в суд по взысканию задолженности. Если суд встанет на сторону потребителя, списать долги могут гражданам, которые:

имеют задолженность на срок более 3 лет;

получили долги предыдущих собственников жилья;

имеют долг не в соответствии с площадью жилья;

признаны в судебном порядке банкротом.

«Хотя звучали разные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно минимального размера долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакая минимальная сумма долга не установлена ​​в законодательстве, поэтому фактически выходит такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по собственному усмотрению решает, когда прекратить поставку услуг», — отмечает Цибулько.

Обратите внимание! В случае возникновения задолженности по оплате коммунальных услуг, поставщики услуг имеют право прекратить поставки соответствующих услуг потребителю.

Какими будут последствия неоплаты коммуналки

Юрист объясняет, что фактически здесь действуют такие же правила, как и до введения военного положения. Если человек не будет продолжать оплачивать ЖКУ, то теперь за эти действия будут начисляться штрафы и пеня, а также у поставщиков есть возможность прекратить поставки коммунальных услуг.

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Заметим, что прекратить поставки коммунальных услуг могут при предупреждении потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

К тому же, поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке. Однако только в том случае, если лицо отказывается платить ее добровольно или заключить договор реструктуризации.

В судебном порядке достигать списания долга возможно только в исключительных случаях, а именно:

гражданам достались долги предыдущих владельцев;

граждане были признаны банкротами в судебном порядке.

Напомним, если у человека нет возможности сразу оплатить задолженность, он может подать заявление о реструктуризации долга к поставщику услуг. Погашение можно растянуть сроком до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Для кого будет действовать запрет на отключение

Лукашенко отмечает, что запрет на отключение коммунальных услуг, начисление штрафов и пени будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Перечень таких громад утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Этот запрет также будет действовать, если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате боевых действий и если он сообщит об этом соответствующему исполнителю коммунальной услуги. В остальных областях, в случае злостной неуплаты по счетам, гражданам снова будут начисляться пеня и штрафы.

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Телеканал 24 По материалам:

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