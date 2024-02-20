В прошлом году госдолг страны увеличился на 33,9 миллиарда долларов — Finance.ua
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В прошлом году госдолг страны увеличился на 33,9 миллиарда долларов

Казна и Политика
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В прошлом году госдолг страны увеличился на 33,9 миллиарда долларов
В прошлом году госдолг страны увеличился на 33,9 миллиарда долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2023 год вырос на $33,9 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«По состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составила 6,24%, что на 1,4 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом увеличился в течение прошлого года средневзвешенный срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года — до 10,56 лет», — говорится в сообщении
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Как увеличился госдолг

В 2023 году общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $33,9 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.
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По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5519,5 млрд грн, или $145,3 млрд, в том числе:
  • государственный и гарантированный государством внешний долг — 3863 млрд грн (69,99% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $101,7 млрд;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1656,5 млрд грн (30,01%) или $43,6 млрд.

Структура долга

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 51,5%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 28,9%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 16,7% и ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 2,9%.
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В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга стремительно выросла доля государственного долга, номинированного в евро в результате макрофинансовой помощи ЕС — до 32,3% с 14% по состоянию на конец 2021 года.
Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец 2023 года составила 27,2%, в долларах США — 26,2%, в специальных правах заимствований (валюта МВФ) — 11,3%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 2,9%.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП;
  • в ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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