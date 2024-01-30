Гетманцев прокомментировал увеличение госдолга — Finance.ua

Гетманцев прокомментировал увеличение госдолга Сегодня 15:36 — Казна и Политика

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг достиг 5 519,5 млрд грн или 145,3 млрд долл. в валютном эквиваленте.

За 2023 год государственный долг увеличился: в гривне на 35,4% (+1444 млрд грн), в валютном эквиваленте на 30,4% (+33,9 млрд долл.).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что повлияло

На рост задолженности в 2023 году более всего повлияло получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на сумму 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% - в валютном.

На прирост госдолга также повлияло получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также от правительства Канады.

Как и в прошлом году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальное (1/7) — за счет ОВГЗ.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.

А в ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).

Справка Finance.ua:

совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,2% или на 4,49 млрд долларов, а за год он увеличился на 30,4% или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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