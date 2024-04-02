Как будет расти экономика Украины в 2024 году: прогноз НБУ — Finance.ua

Как будет расти экономика Украины в 2024 году: прогноз НБУ Сегодня 21:02

Как будет расти экономика Украины в 2024 году: прогноз НБУ

В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%. Экономика продолжит расти и в 2024 году.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«С одной стороны, достаточно высокого роста ВВП удалось достичь после глубокого спада в 2022 году (на 28,8%). С другой — восстановление экономики в условиях активных боевых действий, высоких рисков безопасности и террористических атак со стороны россиян является значительным результатом», — прокомментировали в Нацбанке изменения реального ВВП в 2023 году.

Рост ВВП в 2023 году

В течение 2023 года полномасштабная война продолжалась, Украина несла еще большие потери и разрушения.

В частности, в начале прошлого года продолжались обстрелы энергетической инфраструктуры и сохранялся дефицит электроэнергии. В то же время со второй половины февраля ситуация в энергетике стабилизировалась, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО.

Это вместе с высокой адаптивностью бизнеса и населения, а также мягкой фискальной политикой обусловило существенное сокращение падения ВВП в I квартале 2023 года до 10,3% по сравнению с 30,6% в IV квартале 2022 года, а в дальнейшем — рост ВВП.

Летом россияне разрушили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой затопление значительных территорий и перебоев с водоснабжением в южных регионах. Заметное негативное влияние на протяжении всего года оказала и остановка деятельности бизнеса на время воздушных тревог.

Однако, несмотря на все вызовы войны, со II квартала 2023 реальный ВВП вернулся к росту. Кроме высокой адаптивности бизнеса и населения, устойчивой ситуации в энергетике на протяжении большей части года и мягкой фискальной политики, важную роль играли усилия НБУ по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.

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Фактические темпы роста реального ВВП оказались несколько ниже оценки Национального банка, обнародованной в Инфляционном отчете за январь 2024 года (5,7%). Это, в частности, может объясняться более консервативными оценками урожаев зерновых и зернобобовых Государственной службой статистики.

Восстановление экономики в 2024 году

По прогнозу НБУ, рост реального ВВП будет продолжаться в этом году.

Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов домохозяйств, мерам НБУ и правительства по поддержанию макрофинансовой стабильности.

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Однако сохраняются и риски, связанные, прежде всего, с войной. Так, ограничить экономический рост могут, в частности, дольше, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций.

Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся к средним климатическим нормам.

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