Что будет с экономикой Украины в этом году: прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет с экономикой Украины в этом году: прогноз НБУ Сегодня 14:02

Что будет с экономикой Украины в этом году: прогноз НБУ

Национальный банк Украины пока не ожидает, что рост экономики Украины в 2024 году превысит январский прогноз центробанка в 3,6%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию « Forbes. Украина ».

«Новая информация, которую мы получили за фактически два месяца с момента финализации нашего январского прогноза пока достаточно сбалансирована. Мне трудно сказать, что риски в одну или другую сторону существенно преобладают», — сказал он.

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Как отметил Николайчук, ситуация с экономической активностью в 2023 году оказалась гораздо лучше, чем предыдущие ожидания. В частности, сельское хозяйство в результате благоприятных погодных условий в прошлом году обеспечило дополнительные почти 2 процентных пункта роста ВВП. В итоге НБУ оценивает экономический рост в прошлом году в 5,7%.

«В этом году мы не закладываем еще лучшие погодные условия. В принципе мы имеем достаточно консервативные предположения по урожайности, ожидаем, что урожай будет ниже, особенно это касается зерновых. В то же время достаточно мягкие погодные условия уже этой зимой позволили также иметь несколько лучшие результаты по строительству в начале года и раньше начать посев яровых», — сказал он.

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Кроме того, как отметил Николайчук, стабильная ситуация в энергетике позволила возобновить экспорт электроэнергии.

«В то же время, если говорить о другой стороне медали, то мы видим определенное усиление рисков того, что война может быть продолжительнее, чем мы закладывали в наш январский прогноз, и это будет ограничивать восстановление. Поэтому баланс этих факторов, по моему мнению, дает нам основания говорить, что наш прогноз роста ВВП в текущем году на 3,6% остается достаточно реалистичным», — сказал он.

Справка Finance.ua:

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

Прогноз правительства Украины о росте реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами), миграционных процессов и т. д.



НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Снижение «безопасностных рисков» ожидалось в 2025 году.



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