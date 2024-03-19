Каковы потери экономики Украины от войны: замминистра озвучил цифры — Finance.ua

Каковы потери экономики Украины от войны: замминистра озвучил цифры Сегодня 14:04

Каковы потери экономики Украины от войны: замминистра озвучил цифры

В следствие результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов.

Об этом заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому.

Журналист напомнил, что потери украинского ВВП в результате войны прогнозировались на уровне 50%. За 2022 год эти потери составили 30%.

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Отвечая на вопрос о статистике за 2023 год, Качка сообщил, что зафиксирован рост ВВП на 5%.

«То есть чистый минус — 25% ВВП в результате войны?» — уточнил Плинский.

«Но надо понимать, что есть еще постоянные средства, это Всемирный банк подсчитывает, репорт называется RDNA — Rapid Damage and Needs Assessment, где оценивается, какой ущерб нанесен основным средствам, разрушено. Здесь уже номинальные цифры огромные — сотни миллиардов долларов. Это увеличивается, обстрелы продолжаются, разрушаются и наши частные дома, и промышленные объекты», — ответил замминистра.

К слову, российские войска атакуют продовольственную инфраструктуру Украины. Регулярно жертвами обстрелов становятся порты и аграрные компании. Эту тактику враг применяет с начала войны — с одной стороны, чтобы посеять панику, с другой — чтобы обескровить экономику Украины.

Справка Finance.ua:

если говорить об инфраструктуре , то из-за российского полномасштабного вторжения она понесла колоссальные убытки, ведь враг применяет все имеющееся вооружение. Прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти;

, то из-за российского полномасштабного вторжения она понесла колоссальные убытки, ведь враг применяет все имеющееся вооружение. Прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти; При этом расчеты КШЭ свидетельствуют, что украинский аграрный сектор понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения.

ТСН По материалам:

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