В Гааге запустят международный механизм для выплаты компенсаций за ущерб из-за агрессии рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Гааге запустят международный механизм для выплаты компенсаций за ущерб из-за агрессии рф

Казна и Политика
15
В Гааге запустили международный механизм выплат украинцам, имущество которых пострадало от российской агрессии. С апреля этого года граждане получат возможность подать заявки для компенсации ущерба.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в комментарии «Голосу Америки».
Читайте также
«Подавать заявки в реестр можно будет уже с апреля месяца. Категории пострадавших и категории ущерба уже утверждены советом реестра и должны быть сертифицированы конференцией сторон, что будет сделано в апреле», — пояснила она.
Мудрая напомнила, что с помощью многостороннего международного соглашения будет создана компенсационная комиссия, которая будет рассматривать каждый конкретный случай. В дальнейшем будут учреждены органы управления, которые будут искать источники финансирования.
Читайте также
В то же время, по словам заместителя министра, по меньшей мере год уйдет на то, чтобы заработал этот механизм, ведь должны быть соблюдены все организационные процедуры.
«То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем, но мы над этим работаем, чтобы это заработало, чтобы людям наконец-то было куда обратиться для получения компенсации за ущерб», — подчеркнула она.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.