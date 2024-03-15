В Гааге запустят международный механизм для выплаты компенсаций за ущерб из-за агрессии рф — Finance.ua

В Гааге запустят международный механизм для выплаты компенсаций за ущерб из-за агрессии рф Сегодня 16:47 — Казна и Политика

В Гааге запустили международный механизм выплат украинцам, имущество которых пострадало от российской агрессии. С апреля этого года граждане получат возможность подать заявки для компенсации ущерба.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в комментарии «Голосу Америки».

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«Подавать заявки в реестр можно будет уже с апреля месяца. Категории пострадавших и категории ущерба уже утверждены советом реестра и должны быть сертифицированы конференцией сторон, что будет сделано в апреле», — пояснила она.

Мудрая напомнила, что с помощью многостороннего международного соглашения будет создана компенсационная комиссия, которая будет рассматривать каждый конкретный случай. В дальнейшем будут учреждены органы управления, которые будут искать источники финансирования.

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В то же время, по словам заместителя министра, по меньшей мере год уйдет на то, чтобы заработал этот механизм, ведь должны быть соблюдены все организационные процедуры.

«То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем, но мы над этим работаем, чтобы это заработало, чтобы людям наконец-то было куда обратиться для получения компенсации за ущерб», — подчеркнула она.

Фінансовий клуб По материалам:

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