В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от рф заработает минимум через год — Finance.ua
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В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от рф заработает минимум через год

Казна и Политика
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В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от рф заработает минимум через год
В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от рф заработает минимум через год
Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая считает, что на то, чтобы заработал международный механизм, созданный в Гааге для компенсации ущерба, причиненного российской агрессией в Украине, уйдет минимум год.
Об этом она сказала в интервью «Голосу Америки».
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По словам Мудрой, заявки о компенсации причиненного агрессией россии ущерба можно будет регистрировать уже в апреле этого года.
«Категории пострадавших и категории ущерба уже утверждены советом реестра и должны быть сертифицированы конференцией сторон, что будет сделано в апреле», — пояснила она.
После этого, добавила заместитель главы Минюста, путем международного многостороннего соглашения — требующего ратификации — должна быть создана компенсационная комиссия, органы управления и источники покрытия.
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«То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть соблюдены. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем», — прогнозирует Мудрая.
По материалам:
Європейська правда
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